Хуситы сообщили о прямом попадании ракеты в американское судно

Хуситы нанесли новый удар по судну под американским флагом - ракета попала в судно Chem Ranger в Аденском заливе. Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на заявление военного представителя мятежного движения "Ансар Аллах" Яхью Сариа .

Представитель хуситов утверждает, что имеет подтверждение прямого попадания в судно. Сариа заявил, что удар по Chem Ranger стал ответом на ракетные удары Соединенных Штатов и Британии по Йемену. До этого вооруженные силы правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали судно США недалеко от йеменского портового города Эль-Мукаллы. Это стало третьим нападением хуситов на американские корабли после ударов по их позициям в Йемене неделю назад.