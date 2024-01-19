ВС РФ ударили по Украине ракетой весом четыре тонны

Российские войска нанесли удар по территории Украины при помощи противокорабельной советской ракеты П-35, вес которой составляет четыре тонны. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания Defence Express.

На опубликованных в сети снимках видно обломки снаряда, однако точное место их обнаружения не раскрывается. Авторы публикации не исключили, что Вооруженные силы РФ применили устаревшую ракету в качестве отвлекающей цели для украинских средств противовоздушной обороны (ПВО).

П-35 была разработана еще в 1960-е годы, а ее создателем стал конструктор Владимир Челомеев. Эта ракета предназначалась для нанесения ударов по кораблям за радиолокационным горизонтом. При этом она до сих пор остается на вооружении российских войск.

Снаряд имеет фугасную боевую часть весом 560 кг. Однако при необходимости он может быть оснащен ядерной боеголовкой, а также способен развивать скорость 1,8 Маха.