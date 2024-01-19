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В Пентагоне отказались сообщать сроки возвращения Остина к очной работе

В Пентагоне отказались сообщать сроки возвращения министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина к очной работе после выписки из госпиталя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх.

В Пентагоне отказались сообщать сроки возвращения Остина к очной работе
© Reuters

"У меня нет конкретной даты, когда он вернется в Пентагон. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, и я уверена, что он хочет вернуться как можно скорее", - заявила Сингх.

Также представитель американского оборонного ведомства не смогла сообщить, когда Остин сможет появиться и выступить в конгрессе, но добавила, что Пентагон остается на связи с законодателями по этому вопросу.

1 января шеф Пентагона был госпитализирован с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Позже стало известно, что Остину диагностировали рак простаты и провели операцию. До этого стало известно, что шефу Пентагона "незаметно" вызывали скорую помощь.

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