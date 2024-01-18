В Польше пожаловались на российские системы РЭБ

Российские военные в ходе учений подавили навигационный сигнал GPS на половине территории Польши и в Сувалкском коридоре, пишет польский портал Epoznan.

По данным портала, аналогичные ситуации в последние месяцы наблюдались неоднократно на территории республики. Кроме того, помехи были зафиксированы в Финляндии и Эстонии.

Джон Уайзман, администратор сервиса gpsjam.org, фиксирующего сбои в режиме реального времени, предположил, что проблема могла возникнуть из-за учений, проводимых военными. Кроме того, это могло быть преднамеренной попыткой глушения.

Журналисты заметили, что сбои совпадают с «теоретической дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления, расположенных в Калининградской области».