В Польше пожаловались на российские системы РЭБ

В Польше обвинили ВС РФ в подавлении сигналов GPS на территории страны
Российские военные в ходе учений подавили навигационный сигнал GPS на половине территории Польши и в Сувалкском коридоре, пишет польский портал Epoznan.
По данным портала, аналогичные ситуации в последние месяцы наблюдались неоднократно на территории республики. Кроме того, помехи были зафиксированы в Финляндии и Эстонии.
Джон Уайзман, администратор сервиса gpsjam.org, фиксирующего сбои в режиме реального времени, предположил, что проблема могла возникнуть из-за учений, проводимых военными. Кроме того, это могло быть преднамеренной попыткой глушения.
Журналисты заметили, что сбои совпадают с «теоретической дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления, расположенных в Калининградской области».
Ранее представители Североатлантического альянса анонсировали проведение масштабных маневров на территории ФРГ, Польши, стран Балтии. В НАТО отметили, что в них примут участие 90 тыс. военнослужащих и большое количество военной техники.