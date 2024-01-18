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На Украине назвали причину провала контрнаступления ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал причину провала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

На Украине назвали причину провала контрнаступления ВСУ
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По его словам, одной из самых больших сложностей в контрнаступлении стало то, что и российские, и украинские войска «использовали разведывательные дроны, подключенные к ударным дронам». Он подчеркнул, что из-за этого «солдаты физически не могли двигаться, потому что как только ты выходишь из леса или окопа, тебя сразу обнаруживает разведывательный дрон, который отправляет сообщение на ударный дрон, и ты мертв».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил об успешном выполнении главной задачи СВО в 2023 году, которая заключалась в срыве «громко заявленного» Киевом и его союзниками контрнаступления ВСУ. По его словам, российские военные постоянно занимают все более выгодные рубежи.

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