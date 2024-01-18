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В НАТО сделали «выговор» населению западных стран

Военные предпринимают значительные усилия, стремятся обеспечить обороноспособность стран Североатлантического альянса, рассказал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Он добавил, что гражданскому населению и промышленности следует также включиться в эту работу, пишет РИА «Новости».

В НАТО сделали «выговор» населению западных стран
© globallookpress.com

Общество все еще не поняло, что не только военные должны действовать в случае войны, но и все население в целом, подчеркнул Бауэр.

Адмирал пояснил, что альянс собрал новые тактические группы, намеревается провести беспрецедентные по масштабам маневры.

«Но надо также обсуждать промышленную базу, население должно осознать, что оно является частью решения», — уточнил военачальник.

Бауэр отметил, что сложно предсказать, как будут развиваться события в ближайшие годы. В частности, добавил он, нельзя исключать конфликт с тем или иным противником.

В том случае, если все будет подготовлено, то страны НАТО смогут отразить нападение России или террористических группировок, констатировал адмирал.

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