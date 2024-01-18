Эксперт исключил военный ответ Сирии на авиаудары ВВС Иордании по территории страны
Профессор Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук Игорь Герасимов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о нанесенном ВВС Иордании авиаударе по югу Сирии, исключив возможность военного ответа со стороны Дамаска.
17 января ВВС Иордании атаковали сирийскую провинцию Эс-Сувейда. В результате удара погибли не 11 человек. ВВС Иордании объясняют свои авиаудары борьбой с наркоторговцами на территории Сирии.
Отношения между Иорданией и Сирией давно являются напряженными. Из числа арабских стран посольства в Дамаске сохранили только две – это Оман и Алжир. Иорданцы же не поддержали братский им сирийский народ в борьбе с ИГИЛ [«Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация]. И пока неизвестно, откуда идет больший поток, – из Сирии в Иорданию или, наоборот, из Иордании в Сирию. Допускаю, что снабжение американских баз более активно идет через Иорданию, где все-таки более стабильный режим. Кроме того, через Иорданию пропускать караваны проще, чем через Ирак.Игорь Герасимов Профессор Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук
Палестинский фактор также мог сказаться на решении Иордании нанести авиаудары, отметил эксперт.
«Видимо, иорданцам приходится думать о том, что делать с Западным берегом реки Иордан. Известно, что в Дамаске дислоцируется структура палестинцев, которая в свое время не поддержала [палестинского лидера, экс-главы Организации Освобождения Палестины] Ясира Арафата, объявившего об умиротворении отношений с Израилем. Они не хотели мирных переговоров», - сказал Герасимов.
С самого начала внутреннего конфликта в Сирии в приграничных с Иорданией районах страны было неспокойно, добавил эксперт.
«Там уже существуют давние традиции противодействия административному центру в Дамаске. Поэтому с этой точки зрения можно предполагать, что таким образом [нанося удары] иорданцы обозначают свое отношение к Сирии и сирийцам. То есть здесь не обязательно превалирует аспект наркоторговли», - сказал он.
Военного ответа со стороны Сирии на удары Иордании ждать не стоит, подчеркнул эксперт.
«Сирия сейчас ослаблена, вряд ли от нее стоит ожидать ответных действий. Если бы сирийцы были в хорошей форме, если бы ситуация располагала, то они уже бы давно начали помогать и ХАМАСу, и «Хезболле» в их борьбе с cионистским режимом», - заключил профессор.
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