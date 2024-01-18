Отношения между Иорданией и Сирией давно являются напряженными. Из числа арабских стран посольства в Дамаске сохранили только две – это Оман и Алжир. Иорданцы же не поддержали братский им сирийский народ в борьбе с ИГИЛ [«Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация]. И пока неизвестно, откуда идет больший поток, – из Сирии в Иорданию или, наоборот, из Иордании в Сирию. Допускаю, что снабжение американских баз более активно идет через Иорданию, где все-таки более стабильный режим. Кроме того, через Иорданию пропускать караваны проще, чем через Ирак.

Игорь Герасимов Профессор Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук