В США подсчитали долю уничтоженного арсенала хуситов

В Министерстве обороны США считают, что к настоящему моменту йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» лишилось четверти своего изначального арсенала. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в Пентагоне, пожелавший остаться анонимным.

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«По его (Пентагона — прим. «Ленты.ру») оценкам, к настоящему времени уничтожена примерно четвертая часть арсенала хуситов», — говорится в сообщении.

Ранее на фоне конфликта в секторе Газа йеменское движение «Ансар Алла» выступило в поддержку радикалов из ХАМАС и объявило, что будут атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем. 12 января США и Великобритания нанесли первые удары по объектам йеменских хуситов. Президент США Джо Байден объяснил, что удар по Йемену носит оборонительный характер