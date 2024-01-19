В Германии назвали объем средств, выделенных Украине с начала СВО

После начала российской военной операции на Украине Берлин выделил более €27,8 млрд на военную и гуманитарную помощь Киеву. Об этом сказано на сайте министерства иностранных дел Германии, пишет РИА Новости.

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Отмечается, что Россия ранее направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркнули, что поставки оружия Украине со стороны Запада не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.

«Федеральное правительство с начала войны выделило Украине более 27,8 миллиарда евро в виде двусторонней поддержки, например на комплексную программу помощи в зимнее время, поддержку людей, бежавших с Украины, борьбу с военными преступлениями, гуманитарную помощь и разминирование», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Германии.

В МИД Германии подчеркнули, что речь идет не только о гуманитарной помощи, но и о поставках оружия и техники. Кроме того, Германия стала крупнейшим вкладчиком в «Европейский фонд мира», который уже направил Киеву 5,6 миллиарда евро.