Белоруссия заявила о готовности сотрудничать с НАТО

Белоруссия готова сотрудничать в военной сфере с любыми странами, в том числе с участниками НАТО. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин, цитирует его РИА Новости.

Он рассказал, что обновленная военная доктрина может стать основой урегулирования ситуации в Европе и начала мирного диалога. Белоруссия заинтересована в восстановлении влияния ООН, ОБСЕ и других международных организаций по безопасности, добавил министр обороны.

Согласно проекту доктрины, Минск открыт к военному сотрудничеству с любыми странами.

«В том числе и государствами НАТО — мы готовы возобновить прагматичный диалог при условии прекращения ими агрессивной риторики и действий в отношении нас», — сообщил Хренин.