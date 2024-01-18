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США поставят в Японию 400 ракет Tomahawk двух модификаций

В период с 2025 по 2027 годы США экспортируют в Японию 400 ракет Tomahawk. Об этом со ссылкой на данные японского оборонного ведомства сообщает ТАСС.

В Японии определились с количеством закупаемых в США ракет
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В публикации уточняется, что поставки будут разделены на две части. Япония получит 200 ракет новейшей модификации Block V и 200 более старой Block IV.

Стоимость контракта оценивается в 254 млрд иен ($1,7 млрд), в него войдут затраты на сами ракеты и необходимое дополнительное оборудование.

16 декабря стало известно, что в Японии приняли новую стратегию национальной безопасности страны. Из документа следует, что Япония продолжит придерживаться направленной на обеспечение самообороны политики и не намерена становиться «военной сверхдержавой».

28 декабря укрепление оборонного потенциала Японии приветствовали в Тайване.

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