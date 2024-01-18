В Германии нашли объяснение отказу от поставок Taurus Украине

Германия боится оказаться в полном масштабе втянутой в украинский конфликт, поэтому отказалась поставлять ракеты Taurus Киеву , заявил в беседе с ИА SM.News немецкий политолог и журналист Грегор Шпицен. По его словам, политики в ФРГ понимают, что ситуация на Украине не разрешится на условиях Запада.

Немецкие политики уже все прекрасно поняли. А поняли, что конфликт на условиях Запада и Украины скорее всего не закончится. А продлевать агонию и оплачивать разрушения и убийства мирных жителей, как это было в Белгороде, это самым негативным образом сказывается на западных политиках, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что поставки ракет лишь усугубят и без того непростые отношения между Германией и Россией. Между тем, по словам эксперта, тема украинского конфликта сейчас активно используется политиками в ФРГ, так как позволяет им набрать очки, в том числе даже при помощи самой абсурдной риторики, чтобы повысить свою узнаваемость среди потенциальных избирателей.