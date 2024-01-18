Париж намерен поставлять Киеву по 50 авиабомб AASM в месяц

Франция намерена каждый месяц на протяжении всего 2024 года поставлять Украине 50 авиабомб AASM, адаптированных под советские самолеты. Об этом заявил министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню. ТАСС
По словам министра, эти бомбы созданы для истребителей Mistral, но их удалось адаптировать для самолетов МиГ и Су. Российская газета
В каждом месяце 2024 года Украина будет получать по 50 штук в месяц. По информации Лекорню, Франция нарастит поставки вооружения Украине и начнет с февраля поставлять по 3 тысячи артиллерийских снарядов в месяц. ФедералПресс