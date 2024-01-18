Париж намерен поставлять Киеву по 50 авиабомб AASM в месяц

Франция намерена каждый месяц на протяжении всего 2024 года поставлять Украине 50 авиабомб AASM, адаптированных под советские самолеты. Об этом заявил министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню. ТАСС

По словам министра, эти бомбы созданы для истребителей Mistral, но их удалось адаптировать для самолетов МиГ и Су. Российская газета