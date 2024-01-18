Названа причина, по которой Канада пока не передала Украине NASAMS

Отправка Канадой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS Киеву задерживается в связи с отсутствием соответствующего договора с американской стороной. Об этом сообщает Globe and Mail со ссылкой на канадских чиновников.

Ранее СМИ проинформировали об уплате Оттавой минувшей весной 406 миллионов долларов за ЗРК NASAMS. Как отмечалось, эти деньги она заплатила США, однако комплекс пока все еще не был передан Киеву.

Globe and Mail отмечает, что переговоры по продаже вооружения между американским и украинским правительствами все еще ведутся.

Власти США ранее сообщили о заключении с компанией Raytheon контракта на 1,2 миллиарда долларов на закупку этих систем ПВО для Украины. Напомним, что она занимается производством NASAMS.