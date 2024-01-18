СК РФ предъявил заочные обвинения 68 иностранным наемникам

Следственный комитет (СК) России предъявил заочные обвинения еще 68 иностранцам из семи государств, участвующим в качестве наемников в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как указали в СК РФ, в рамках уголовного дела о наемничестве следствием были получены дополнительные материалы. Уточняется, что Следственный комитет предъявил обвинение экс-министру финансов Украины и бывшему главе Национального банка Украины за финансирование так называемой антитеррористической операции (АТО) на территории Донецкой и Луганской народных республик.

15 января RT сообщал, что Следственный комитет РФ установил личности более тысячи иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ в зоне специальной военной операции.

12 января Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска ударили по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, состоящих из иностранных наемников.