Жительница Херсонской области погибла из-за артиллерийского обстрела ВСУ

Мирная жительница погибла в результате артиллерийского обстрела села Казачьи Лагеря Херсонской области со стороны украинских военных. Об этом сообщил журналистам в Военном следственном управлении СК РФ.
"Военные следователи СК России зафиксировали очередное преступление ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) в отношении мирных жителей Херсонской области. Украинские боевики произвели обстрел с применением артиллерии калибра 155-мм с. Казачьи Лагеря Херсонской области, в результате среди мирного населения погибла женщина", - сказал он.
Помимо этого, от обстрелов многочисленные повреждения получили жилые дома.