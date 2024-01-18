"Этим утром Пакистан предпринял серию высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан, - говорится в пресс-релизе. - В рамках операции под кодовым названием Marg Bar Sarmachar, проведенной на основании имеющихся разведданных, было ликвидировано несколько террористов".