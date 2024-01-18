В Белгороде снова объявили ракетную опасность

В Белгороде запущен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

Об объявлении ракетной опасности в городе также сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале. Власти призвали по возможности оставаться дома.

Ракетную опасность в городе граничащего с Украиной региона объявляют второй раз за ночь. Аналогичный предупредительный сигнал запустили в районе 22.00 по московскому времени в среду, 17 января. Однако впоследствии об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сообщалось.