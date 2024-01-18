Спецоперация на Украине 18 января: последние новости на сегодня

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В Минобороны РФ рассказали, как расчет ПТРК уничтожил танк и две БМП ВСУ

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Танк и две боевые машины пехоты Вооруженных сил Украины уничтожил расчет противотанкового ракетного комплекса под командованием гвардии старшего сержанта ВС РФ Евгения Мамина в ходе одного боя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, расчету поручили находить и уничтожать бронированные средства, живую силу и огневые точки противника. Войска Украины попытались прорвать оборону и атаковали позиции российских солдат на стратегически важном направлении.

Старший сержант нашел сосредоточение вражеских сил и передал указания на командный пункт подразделения. Затем артиллерийские подразделения нанесли удар по полученным данным от разведчиков. Отряд противника стал отступать, и в этот момент расчет старшего сержанта нанес ему существенные потери в живой силе и бронетехнике.

Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ

Удар по пункту дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, нанесли российские военные. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Военное ведомство докладывает, что в течение суток российские войска смогли поразить базу горючего для военной техники противника, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады войск Украины, пункт временной дислокации иностранных наемников, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119 районах.

ВС России на Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ

Три атаки Вооруженных сил Украины отразили бойцы ВС РФ на краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В отчете указано, что три атаки были отражены в районах населенных пунктов Ямполовка в ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Также российские войска нанесли поражение живой силе противника в районах населенного пункта Григоровка ДНР и Серебрянского лесничества.