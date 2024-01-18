В Херсоне арестовали более 150 украинских морпехов

Более 150 морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) арестовали в подконтрольном Киеву Херсоне за отказ форсировать Днепр и высаживаться на левый берег, рассказала РИА Новости жена одного из арестованных военнослужащих. При этом она подчеркнула, что ее супруг никогда не уклонялся от службы и «был настоящим патриотом».

© Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Я — обычная украинская женщина, мой муж — военный ВСУ. <...> Он никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, но в январе его и более 150 человек — морских десантников из разных подразделений — арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО, — рассказала она.

По словам женщины, несмотря на подобные приказы, бойцам не поставляют боеприпасы и продовольствие. Супруга морпеха считает, что ситуация сложилась подобным образом, потому что «командиры хотят выслужиться перед командованием и бросают наших сыновей, отцов и братьев на смерть». Она призвала сограждан не молчать и помочь ей освободить мужа и других арестованных.