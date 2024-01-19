Десантники уничтожили целый взвод ВСУ под Артемовском

Костромские десантники из РСЗО «Град» уничтожили военных ВСУ на передовых позициях в районе Артемовска
Расчеты реактивных система залпового огня «Град» костромских десантников уничтожили живую силу ВСУ на передовых позициях в районе Артемовска, сообщает Минобороны России.
«Уничтожено около взвода украинских военнослужащих. Выжившие боевики спешно оставили свои позиции», – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале российского военного ведомства.
Отмечается, что расчет «Града» выдвинулся в район обнаруженного опорного пункта ВСУ, занял огневую позицию и нанес удар по цели.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении.
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