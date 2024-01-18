В США подтвердили обстрел американского судна у берегов Йемена
Центральное командование вооруженных сил США официально подтвердило обстрел американского торгового судна в Аденском заливе недалеко от берегов Йемена. В ведомстве отметили, что корабль получил повреждения, однако экипаж не пострадал.
Американская сторона уточнила, что сухогруз Genco Picardy, шедший под флагом Маршалловых островов, но принадлежащей компании из США, был атакован ударным беспилотным летательным аппаратом.
— Пострадавших нет, но сообщается о некотором ущербе. Genco Picardy остается на плаву и продолжает следовать своим курсом, — указано в заявлении.
Военные уточнили, что удар был нанесен с территории Йемена, которая находится под контролем хуситов, передает РИА Новости.
Ранее йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» заявило о прямом попадании по американскому судну. Представители организации заявляли об обстреле кораля ракетами.
В ночь 12 января Соединенные Штаты Америки и Британия начали военную операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). Что известно об операции США и Великобритании — в материале «Вечерней Москвы».