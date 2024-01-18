В США подтвердили обстрел американского судна у берегов Йемена

Центральное командование вооруженных сил США официально подтвердило обстрел американского торгового судна в Аденском заливе недалеко от берегов Йемена. В ведомстве отметили, что корабль получил повреждения, однако экипаж не пострадал.

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Американская сторона уточнила, что сухогруз Genco Picardy, шедший под флагом Маршалловых островов, но принадлежащей компании из США, был атакован ударным беспилотным летательным аппаратом.

— Пострадавших нет, но сообщается о некотором ущербе. Genco Picardy остается на плаву и продолжает следовать своим курсом, — указано в заявлении.

Военные уточнили, что удар был нанесен с территории Йемена, которая находится под контролем хуситов, передает РИА Новости.

Ранее йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» заявило о прямом попадании по американскому судну. Представители организации заявляли об обстреле кораля ракетами.