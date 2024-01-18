Губернатор Сальдо: ВСУ переходят к обороне и строят укрепления в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне, а в самом Херсоне занимаются возведением оборонительных сооружений. Об этом губернатор рассказал в интервью РИА Новости.

© Thomas Peter/Reuters

По словам Сальдо, противник, несмотря на бравурные заявления, постепенно вынужден переходить к стратегической обороне. Это станет основным фактором и будет в дальнейшем определять ход боевых действий. Так, в Херсоне укрепляются некоторые улицы, которые идут параллельно береговой линии. Укрепления строятся на границе с Николаевской областью, а также в других местах. Губернатор отметил, что противник учитывает возможность перехода к обороне.