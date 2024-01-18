Украина впервые с начала СВО атаковала беспилотником Ленинградскую область

Украина впервые с начала СВО атаковала беспилотником территорию Ленинградской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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О том, что над территорией региона перехвачен украинский беспилотник, в ночь на 18 января рассказало Минобороны.

Помимо Ленинградской области беспилотник был сбит над Подмосковьем. Его обломки упали возле Подольска, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.