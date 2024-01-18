Министр обороны Франции Лекорню заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось

Об этом он рассказал в интервью изданию Parisien. По словам Лекорню, контрнаступление украинских войск не принесло ожидавшихся от него результатов. Министр выразил мнение, что украинский конфликт замораживается.

Ранее бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби высказал мнение о дальнейшем увеличении преимущества российских войск перед Вооруженными силами Украины (ВСУ). До этого глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов также отмечал, что российские дроны и минные поля являются одной из причин провала контрнаступления ВСУ.