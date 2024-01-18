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Министр обороны Франции Лекорню заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось

Глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не завершилось успехом.

Министр обороны Франции Лекорню заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось
© Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Об этом он рассказал в интервью изданию Parisien. По словам Лекорню, контрнаступление украинских войск не принесло ожидавшихся от него результатов. Министр выразил мнение, что украинский конфликт замораживается.

Ранее бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби высказал мнение о дальнейшем увеличении преимущества российских войск перед Вооруженными силами Украины (ВСУ). До этого глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов также отмечал, что российские дроны и минные поля являются одной из причин провала контрнаступления ВСУ.

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