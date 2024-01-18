Собянин: летевший к Москве беспилотник уничтожен в Подольском городском округе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня ночью силы ПВО в городском округе Подольск отразили атаку беспилотника, который летел в направлении Москвы.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Как написал градоначальник, на месте падения обломков, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.