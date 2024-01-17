Силы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили две тактические ракеты «Точка-У» над Брянской областью, рассказала пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Кроме того, уточнили в ведомстве, расчеты ПВО перехватили над регионом три беспилотника ВСУ.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что три беспилотных летательных аппарата самолетного типа были перехвачены российскими военными.

Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что на месте приземления дронов работают оперативные и экстренные службы.