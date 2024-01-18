В Хмельницкой области на западе Украины произошли взрывы

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Общественное. Новости".

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Других подробностей произошедшего портал не приводит. Отмечается, что с 1:09 мск в Хмельницкой области действует воздушная тревога. До этого стало известно, что в Одессе утром 17 января произошли очередные взрывы. До этого спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.