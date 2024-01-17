В США допустили отправку солдат на Украину
Вашингтон может отправить американских солдат на Украину, чтобы помочь ей противостоять России. Такое предположение высказал профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
По его словам, США вмешаются в конфликт, если украинской армии будет грозить разгром. Эксперт полагает, что в ближайшем будущем положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя ухудшится. Российские войска, в свою очередь, могут продолжать двигаться на Запад и взять под контроль Одессу и Харьков, считает Миршаймер.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн допустил отправку Вашингтоном на Украину «маленькой ядерной бомбы». По его мнению, ради этого американские власти пойдут на «подлую провокацию» ради осуществления задуманного.