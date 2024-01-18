На Украине раскритиковали Канаду за задержку поставок вооружения

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью Globe and Mail раскритиковал Канаду за задержку поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

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Секретарь СНБО рассказал, что его племенник стал одним из тех, кто погиб за 53 недели с тех пор, как Канада пообещала купить ЗРК NASAMS для Киева. Данилов также назвал вопрос по этой теме сложным.

«Если бы у Украины была эта система противовоздушной обороны, спасла бы она жизнь моего племянника или нет? И таких людей, как мой племянник, много. У нас потери каждый день», — отметил он.

Кроме того, по словам Данилова, Украине не хватает вооружения, особенно того, которое пообещали предоставить союзники Киева. Глава ведомства подчеркнул, что украинская сторона получила недостаточно.