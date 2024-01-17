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Беспилотник атаковал судно в Красном море

Хуситы атаковали судно в 60 морских милях (111 км) к юго-востоку от йеменского порта Аден, на борту произошел пожар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра координации морских торговых перевозок Соединенного Королевства (UKMTO).

Беспилотник атаковал судно в Красном море
© globallookpress.com

В пресс-службе отметили, что удар дрона пришелся на левый борт корабля. Команда сразу же приступила к тушению и смогла справиться с возгоранием, уточнили в ведомстве.

В UKMTO посоветовали капитанам торговых судов проявлять осторожность при навигации в этом районе.

Журналисты пояснили, что в пресс-службе не сообщили название корабля и под каким флагом он шел.

Ранее сообщалось, что в Аденском заливе боевики атаковали танкер под флагом Панамы, который, предположительно, перевозил российскую нефть. В дальнейшем выяснилось, что атака была организована по ошибке.

Отмечается, что ранее хуситы не нападали на суда, принадлежащие России или осуществляющие доставку российских товаров.

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