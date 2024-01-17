$88.35+0.7196.05+0.45
Войти в почту

В Германии отклонили инициативу о передаче Украине крылатых ракет Taurus

Парламент Германии отклонил резолюцию о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Германия приняла решение по передаче Украине крылатых ракет Taurus
© globallookpress.com

Отмечается, что из 666 депутатов Бундестага инициативу поддержали 178. Ещё 485 депутатов проголосовали против резолюции, трое воздержались.

Зеленский запросил ракету Taurus, чтобы уничтожить Крымский мост

Taurus — дозвуковая крылатая ракета большой дальности «воздух-земля». Ранее депутаты от нескольких немецких партий призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить Украине партию таких ракет. На вооружении ВСУ Taurus могли бы поражать цели непосредственно на территории России — представитель немецкой партии «Зеленые» Сара Нанни считает, что этот факт мог бы стать важным «фактором защиты» для Украины.

Военные новости
Олаф Шольц
Бундестаг
Украина
Германия
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости