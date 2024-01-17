Германия приняла решение по передаче Украине крылатых ракет Taurus

В Германии отклонили инициативу о передаче Украине крылатых ракет Taurus
Парламент Германии отклонил резолюцию о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что из 666 депутатов Бундестага инициативу поддержали 178. Ещё 485 депутатов проголосовали против резолюции, трое воздержались.
Taurus — дозвуковая крылатая ракета большой дальности «воздух-земля». Ранее депутаты от нескольких немецких партий призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить Украине партию таких ракет. На вооружении ВСУ Taurus могли бы поражать цели непосредственно на территории России — представитель немецкой партии «Зеленые» Сара Нанни считает, что этот факт мог бы стать важным «фактором защиты» для Украины.
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