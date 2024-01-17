Германия приняла решение по передаче Украине крылатых ракет Taurus

Парламент Германии отклонил резолюцию о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что из 666 депутатов Бундестага инициативу поддержали 178. Ещё 485 депутатов проголосовали против резолюции, трое воздержались.