В США заявили о неспособности ВСУ начать новое контрнаступление в 2025 году
Вооруженные силы Украины не смогут начать новое контрнаступление в 2025 году. Такое заявление сделал профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер, передает «РИА Новости».
Он назвал смешными мысли о том, что «ВСУ смогут удержать оборону в 2024 году и начать какое наступление в 2025 году».
«Это абсурд», — добавил Миршаймер.
По его мнению, Запад уже не сможет вооружить и обучить ВСУ даже к 2025 году, чтобы они оказались способны дать отпор ВС РФ.
Также Миршаймер высказался о попытке совершить прорыв на поле боя, которую Киев пытался совершить летом 2023 года. Он назвал ее «колоссальным провалом». Профессор считает, что в течение 2024 или 2025 года Украина «потерпит поражение от русских».
Рамблер: главные новости