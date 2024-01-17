В США заявили о неспособности ВСУ начать новое контрнаступление в 2025 году

Вооруженные силы Украины не смогут начать новое контрнаступление в 2025 году. Такое заявление сделал профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер, передает «РИА Новости».

Он назвал смешными мысли о том, что «ВСУ смогут удержать оборону в 2024 году и начать какое наступление в 2025 году».

«Это абсурд», — добавил Миршаймер.

По его мнению, Запад уже не сможет вооружить и обучить ВСУ даже к 2025 году, чтобы они оказались способны дать отпор ВС РФ.