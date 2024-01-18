В Харькове уничтожили иностранных кураторов украинских диверсантов

Вооруженные силы РФ ликвидировали иностранных наемников в Харькове. Среди них оказались группа кураторов украинских диверсантов из запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Среди ликвидированных ударом ВС РФ иностранных наемников в Харькове были украинские кураторы запрещенной в РФ террористической организации», — передает РИА Новости.

Накануне была уничтожена группа иностранных наемников. Отмечалось, что большая часть из них — французы.