В США обеспокоены усилением России в Африке

США опасаются сложностей, которые могут возникнуть перед Вашингтоном в связи с расширением сотрудничества России со странами Африки. Об этом РИА Новости заявила помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи.

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«Мы не имеем возражений против того, чтобы страны (африканского региона) занимались диверсификацией партнерских отношений, но, очевидно, если они выберут взаимодействие с такими странами, как Россия, это очевидно создаст большие сложности», — заявил Фи.

По словам Фи, вывод французских войск и усиление сотрудничества Мали с Россией якобы привело к росту жертв среди мирного населения страны.

До этого министр обороны Нигера, генерал Салифу Моди заявил, что вывод французских войск с территории африканской страны помог в борьбе с террористами-исламистами в Сахаре.