ВС РФ нанесли удар по пункту размещения иностранных боевиков в Харькове

Российские военные нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что в основном в расположении находились французские наемники. По данным Минобороны, здание, в котором дислоцировались наемники, полностью разрушено.

В результате удара «уничтожено более 60-ти боевиков, свыше 20-ти доставлены в лечебные учреждения».