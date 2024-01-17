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ВС РФ нанесли удар по пункту размещения иностранных боевиков в Харькове

Российские военные нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

ВС РФ нанесли удар по пункту размещения иностранных боевиков в Харькове
© РИА Новости

В ведомстве пояснили, что в основном в расположении находились французские наемники. По данным Минобороны, здание, в котором дислоцировались наемники, полностью разрушено.

В результате удара «уничтожено более 60-ти боевиков, свыше 20-ти доставлены в лечебные учреждения».

В Минобороны отметили, что российские военные наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры противника.

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