Названа самая боеспособная армия в мире

«Что касается неядерного конфликта, то здесь можно анализировать очень долго и считать по разным показателям. Но если говорить о боеспособности, то самой боеспособной армией на планете сейчас, безусловно, является российская. Потому что именно Российская армия сейчас обладает воюющей группировкой более 600 тысяч военнослужащих. Именно Российская армия по ротации предоставляет боевой опыт новым военнослужащим своей армии, и этот процесс длится уже почти два года», — сказал он.