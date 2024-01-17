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Названа причина безуспешной сдачи в плен бойцов ВСУ у Артемовска

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Артемовска предлагали сдаться, но им не удавалось это сделать из-за заградотряда. Причину безуспешной сдачи в плен назвала мать военной ВСУ, пишет РИА Новости.

Названа причина безуспешной сдачи в плен бойцов ВСУ у Артемовска
© Lenta.ru

«Они не сдались только потому, что сзади стоял заградотряд, который просто расстреляет на месте. (...) Если была бы возможность сдаться, то сдались бы», — сказала она.

Кроме того, дочь рассказала ей, что бойцов сильно обманули власти. По ее словам, украинские военные оказались никому не нужны.

О существовании в украинских войсках заградотрядов в октябре сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Как он утверждал, возле сел Ивановка и Новотягинка такой отряд открыл огонь по солдатам ВСУ, которые отказались форсировать Днепр.

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