Минобороны рассказало о работающих в зоне СВО российских журналистах

В зоне специальной военной операции (СВО) работают 82 российских журналиста, в прошлом году события на фронте освещали в общей сложности более 1100 представителей отечественных СМИ. Об этом рассказал замглавы Минобороны РФ статс-секретарь Николай Панков, пишет РИА Новости.

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В ходе церемонии вручения наград журналистам, приуроченной ко Дню российской печати, Панков заявил, что на российских журналистах сегодня лежит «колоссальная ответственность за то, как широкая общественность воспринимает происходящее на фронте».