ВС РФ поразили базу с горючим для военной техники ВСУ

Российские силы поразили базу с горючим для военной техники украинской армии, а также три склада боеприпасов противника. Об этом сообщило министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

© телеграм-канал "Минобороны России"

"В течение суток поражены: база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наемников", – уточняется в публикации.

Также ВС РФ нанесли удары по 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 119 районах.