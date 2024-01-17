ВС РФ поразили базу с горючим для военной техники ВСУ
Российские силы поразили базу с горючим для военной техники украинской армии, а также три склада боеприпасов противника. Об этом сообщило министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.
"В течение суток поражены: база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наемников", – уточняется в публикации.
Также ВС РФ нанесли удары по 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 119 районах.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в зоне проведения спецоперации начали применять комплексы подавления FPV-дронов "Сания" на российских танках. Эта система представляет собой автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов. Обнаружитель системы сканирует пространство на наличие одиночных либо целого роя на расстоянии до 1,5 километра. Подавление беспилотников происходит на расстоянии до одного километра.