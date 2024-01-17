В Косово рассказали, зачем им нужны американские ракеты

Министр обороны Косово Эюп Македончи заявил, что его нация будет лучше защищена от вторжения благодаря поставкам 246 противотанковых ракет Javelin из США. Об этом он сообщает Bloomberg.

Македончи выразил уверенность, что поставка противотанковых ракет получит одобрение Конгресса США. 11 января сделку на сумму 75 миллионов долларов одобрил Госдепартамент страны. Сделка также предполагает обучение сил безопасности Косово американцами, подчеркнул министр.

Посол США Кристофер Хилл ранее подтвердил президенту Сербии Александру Вучичу, что Вашингтон запустит официальную процедуру по утверждению поставок Javelin Косово. В пресс-службе Вучича назвали это решение «большим разочарованием для Сербии».

Позже Вучич рассказал, что в сербских военных подразделениях произойдут большие изменения. По его словам, у Сербии появятся тактические подразделения меньшего размера, но с гораздо лучшей координацией.

Эксперты называли решение США предупреждением Вучичу из-за дружбы с Россией и задержек с принятием плана по нормализации отношений с Косово.