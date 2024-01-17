Блинкен признал обладание Россией огромными ресурсами для проведения СВО

Россия обладает огромными ресурсами для проведения специальной военной операции (СВО) на Украине . Данный факт в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе признал госсекретарь США Энтони Блинкен . Lenta.ru

"Это (конфликт между РФ и Украиной - прим. ТАСС) яростный бой. Россия действительно обладает огромными ресурсами, которые она вкладывает [в спецоперацию]", - отметил он. Глава американского внешнеполитического ведомства также признал, что ближе к концу 2023 года Киев оказался в сложном положении. ТАСС