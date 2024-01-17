Названы уязвимые места танков Leopard-2

«Дело в том, что Leopard в принципе довольно уязвимая боевая машина, бронирование и у первого, и у второго слабое. Это связано с тем, под какую концепцию войны создавался танк. Наш "Ланцет" наверняка может поразить Leopard и в борт, и в крышу, и в заднюю проекцию. Не удастся, наверное, только в лобовую», — допустил Живов.