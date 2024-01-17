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Названы уязвимые места танков Leopard-2

Танки Leopard-2, несмотря на множество достоинств, таких как подвижность, хорошая электроника, являются достаточно уязвимыми. Единственным достаточно защищенным местом политолог, военный эксперт Алексей Живов в разговоре с «Лентой.ру» назвал лобовую проекцию.

«Дело в том, что Leopard в принципе довольно уязвимая боевая машина, бронирование и у первого, и у второго слабое. Это связано с тем, под какую концепцию войны создавался танк. Наш "Ланцет" наверняка может поразить Leopard и в борт, и в крышу, и в заднюю проекцию. Не удастся, наверное, только в лобовую», — допустил Живов.

Он добавил, что танки в принципе достаточно уязвимы к атакам беспилотников, ведь они могут подлететь к боевой машине с любой стороны. Современные «Ланцеты», как напомнил эксперт, также имеют средства автоматического захвата цели, что облегчает работу оператора.

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«Leopard высокотехнологичны, они комфортны для работы экипажа, отличаются хорошими стволами, прицелами, электронным оборудованием. Еще один плюс — это подвижность. У них мощные двигатели, хорошая задняя скорость, на поле боя они двигаются лучше, хотя из-за худшей проходимости чаще застревают. Но, что касается бронирования, больших результатов там не было никогда», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что танк Leopard-2 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен в зоне специальной военной операции (СВО) при помощи дрона-камикадзе. Согласно сообщению представителя Минобороны, уничтожившим танк ВСУ дроном был барражирующий боеприпас российского производства «Ланцет».

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