В Израиле оказывают давление на армию, чтобы та не снижала интенсивность операции в Газе

"В этом месяце Израиль пообещал США, своему жизненно важному союзнику, что он будет бороться с ХАМАС более целенаправленно на юге Газы, снизив интенсивность авиаударов, на чем настаивали США. Но Израиль также оказывает давление на военных, чтобы они не отступали от ХАМАС. Старшие офицеры предупреждают, что боевые действия могут затянуться еще на много месяцев", - говорится в сообщении издания.