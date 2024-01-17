Битва за Авдеевку 17 января: сколько еще осталось ВС РФ, какие успехи

«На Донецком фронте российские войска вели штурмовые действия к югу и с востока от Новомихайловки. На последнем участке есть продвижение. Возобновилось мощное наступление ВС РФ на Авдеевку. Штурм укрепрайона при поддержке средств дальнего поражения и бронетехники идет со стороны промзоны с юго-востока, с востока от Каменки и северо-востока у коксохимического завода. Кроме того, российские войска атакуют украинские позиции в Степном (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях)», — пишет WarGonzo.