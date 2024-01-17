ВСУ за сутки нанесли по Херсонской области 60 ударов из артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки нанесли 60 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает РИА Новости.

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"Вчера в течение дня украинская армия нанесла 40 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты Вооруженные силы Украины совершили еще 20 обстрелов", - сказал источник.

Утром 17 января министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны России сбили четыре ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и два беспилотных летательных аппарата ВСУ в Белгородской области.