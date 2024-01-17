Армию России включили в топ-3 сильнейших в мире
Российская армия войдет в тройку сильнейших армий мира в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные американского рейтинга Global Firepower.
«В 2024 году Россия займет второе место среди 145 стран, включенных в ежегодный обзор», — говорится в сообщении, опубликованном на портале. Согласно рейтингу, первое место заняла армия США, второе — Китая.
В 2023 году рейтинг американской компании U.S. News & World Report показал, что армия России стала сильнейшей в мире, заняв первую строчку. Тогда американская и китайская армия находились на втором и третьем месте, в то время как Вооруженные силы Украины оказались на 15-м. В 2022 году российская армия также заняла вторую строчку в рейтинге боевой мощи, в то время как Украина оказалась на 22-й позиции списка.