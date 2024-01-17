ВС РФ уничтожили «Ланцетом» танк «Леопард-2» на Купянском направлении

Российские разведчики уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» вражеский танк «Леопард-2» в районе Терны на Купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Разведывательная группа бригады специального назначения применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожила танк "Леопард-2" в районе населенного пункта Терны», - сообщил Сергей Зыбинский.

Кроме того, с целью восстановления утраченного положения противник провел шесть контратак штурмовыми группами 95-й десантно-штурмовой бригады при поддержке танков и боевых машин пехоты в районе населенного пункта Синьковка, сообщили в Минобороны России.

«В ходе стрелкового боя мотострелковые соединения группировки при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили все контратаки ВСУ. Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях», - отметил Зыбинский.

Общие потери противника на Купянском направлении составили до 160 человек, два танка «Леопард-2», один танк Т-64, один пикап и один беспилотник.

Ранее российский боец с позывным «Крестный», командующий разведгруппой, рассказал о своем опыте уничтожения танка «Леопард-2» барражирующим припасом «Ланцет». Военнослужащий также поделился, что ему приятно было получить денежный сертификат.