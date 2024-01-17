Четверо пострадавших при крушении Ми-8 в Киргизии находятся в реанимации

Один человек погиб, еще восемь пострадали после крушения военного вертолета в Киргизии. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики пишет РИА Новости.

Сегодня около 10:55 по местному времени (7:55 мск) на авиабазе «Фрунзе-1» упал военный вертолет Ми-8. В Минобороны заявили, что борт произвел «вынужденную жесткую посадку» во время учебно-тренировочного полета.

Позднее в военном ведомстве Киргизии уточнили, что «в результате крушения вертолета» один военнослужащий погиб, еще восемь получили травмы.

«Четверо находятся в реанимации, один из них крайне тяжелый, четверо - средней тяжести. Все они находятся в больнице скорой медицинской помощи», — пояснил представитель пресс-службы.