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Стало известно число пострадавших при крушении вертолета в Киргизии

Один человек погиб, еще восемь пострадали после крушения военного вертолета в Киргизии. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики пишет РИА Новости.

Четверо пострадавших при крушении Ми-8 в Киргизии находятся в реанимации
© РИА Новости

Сегодня около 10:55 по местному времени (7:55 мск) на авиабазе «Фрунзе-1» упал военный вертолет Ми-8. В Минобороны заявили, что борт произвел «вынужденную жесткую посадку» во время учебно-тренировочного полета.

Позднее в военном ведомстве Киргизии уточнили, что «в результате крушения вертолета» один военнослужащий погиб, еще восемь получили травмы.

«Четверо находятся в реанимации, один из них крайне тяжелый, четверо - средней тяжести. Все они находятся в больнице скорой медицинской помощи», — пояснил представитель пресс-службы.

При этом в Министерстве обороны отметили, что ведется работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

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