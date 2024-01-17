Военный вертолет потерпел крушение в Бишкеке

Военный вертолет Ми-8 упал в Киргизии
Военный вертолет Ми-8 упал в Бишкеке. Об этом сообщает киргизское госагентство Кабар со ссылкой на источники в госпредприятии «Кыргызаэронавигация».
Инцидент произошел в 10:55 по местному времени (7:55 мск) на авиабазе «Фрунзе-1». По информации Минобороны республики, борт произвел «вынужденную жесткую посадку» во время учебно-тренировочного полета. Среди экипажа имеются пострадавшие — их число не уточняется.
«Должностными лицами Министерства обороны и Сил воздушной обороны проводится работа по выяснению обстоятельств данного происшествия. Дополнительная информация о результатах расследования будет сообщена позднее», — добавили в ведомстве.
Напомним, что 12 января вертолет Военно-морских сил (ВМС) США MH-60R разбился в Калифорнии недалеко от Сан-Диего во время тренировочного полета. На борту находились шесть человек, все они выжили. Причины происшествия устанавливаются.